Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Olay yerinde arama yapan ekipler 2 gaz maskesi, 5 metre elektrik kablosu, 2 ışıldak, 2 inşaat bareti, merdiven ile çok sayıda muhtelif kazı malzemeleri ele geçirdi.

Ekipler, düzenlenen operasyonla 8 şüpheliyi kazı yaptıkları sırada gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bürnük ve Eflani ilçesine bağlı Aday köyü kırsal alanlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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