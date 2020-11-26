Son dakika haberi: Karabük'te lösemili çocuklara yardım topladıklarını iddia eden iki kişi yakalandı - Son Dakika

Karabük'ün Ovacık ilçesinde lösemili çocuklara yardım topladıkları iddiasıyla köylerden para toplayan iki kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı bazı köylerde lösemili çocuklara yardım topladıkları gerekçesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonunda 120 lirasının alındığı belirlenen 81 yaşındaki H.Y'nin ifadeleri üzerine, iki şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
Ekipler, şüpheli M.B. (51) ve M.K'yi (41) Safranbolu ilçe merkezinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelilerin H.Y'den aldığı 120 lira ise sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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