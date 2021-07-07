Son dakika haberi: Karabük'te otomobilin panoya çarptığı kazanın yeni görüntüleri çıktı - Son Dakika

- Karabük'te otomobilin panoya çarptığı kazanın yeni görüntüleri çıktı

KARABÜK - Karabük- Kastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan ve akaryakıt istasyonun reklam tabelasına çarpan otomobilin kaza anına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametten Karabük'e seyreden Hayrettin Kalkan idaresindeki 78 YB 722 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonun reklam tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fırat Eğmez otomobilden düşerek, reklam tabelasının altında kalırken, sürücü Kalkan ise otomobilde sıkıştı.

Safranbolu Belediyesi kaza kırım ve itfaiye ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 112 ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, akaryakıt istasyonunda bulunan iki kişinin otomobilin reklam tabelasına çarpmasıyla birlikte korktuğu görüntülere yansıdı.

Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde, otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptığı anlar yer aldı.