Son dakika haberi... Karabük'te raylardan çıkan kıvılcım yangına neden oldu - Son Dakika

Demir yolu kenarında geniş alanda etkili olan yangın, vatandaşların da destek verdiği ekipler tarafından yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde, yük treninin geçtiği sırada raylardan sıçrayan kıvılcımın çalılık alanda neden olduğu yangın söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:21

Kaynak: AA

Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti