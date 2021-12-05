Son dakika haberi! Karabük'te şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ferhan Kazancı'nın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Uzun uğraşlar sonucu ekiplerin ulaştığı sürücü ile Ferhan, Sümeyye (7) ve Ahmed Emir Kazancı (4), halat yardımıyla yukarıya çıkarılarak ambulanslara taşındı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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