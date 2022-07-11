Son dakika haberi | Karabük'te selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar bayramda da sürüyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin ardından başlatılan çalışmalar Kurban Bayramı'nda da devam ediyor.

Kaymakamlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında cadde, sokak, yol ve dere yataklarını temizliyor.

Tır köyünde yıkılan köprü ile bazı evlerin yerine yenisinin yapılması, bölgeye içme suyu ve elektrik sağlanması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Ekipler, ilçede zaman zaman meydana gelen heyelanlara da anında müdahale ederek kapanan yolları açıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçeye gelerek Kaymakam Yasin Erdem ve Belediye Başkanı Zeki Çaylı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gürel, esnafı ve vatandaşları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı, taleplerini dinledi.

Selden zarar görenlerin iyi bir bayram geçirmesi için ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığını aktaran Gürel, aksaklıklara anında müdahale edildiğini bildirdi.

İlçede sürekli heyelanların yaşandığına dikkati çeken Gürel, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Vali Gürel'e ziyaretinde İl Emniyet Müdür Vekili Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve ilgili kurumların müdürleri eşlik etti.