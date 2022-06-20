Son dakika haberleri: Karabük'te tır otomobille çarpıştı: 3 yaralı

- Karabük'te tır otomobille çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'te kavşakta tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'ndaki kavşakta yaşandı. Yunus Ç. idaresindeki 78 AAU 518 plakalı tır ile Muhammet T. idaresindeki 78 BJ 414 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Muhammet T. ile araçta yolcu olarak bulunan Haşim T. ve Şerife T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.