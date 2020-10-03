Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme mevkisinde Numan Aydemir yönetimindeki 54 TT 878 plakalı otomobil, Ercuman Ünsal idaresindeki 34 JY 6476 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan Azize Ünsal (49), Ayşe Aydemir (50) ve Hacer Aydemir (60) yaralandı.
Ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 15:37 - Kaynak: AA
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