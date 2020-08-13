Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Operasyonda, Y.Ü. ve Y.E.İ. gözaltına alındı.

İlçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde 181 obje, 20 sikke ve kazı malzemeleri ile 400 gram kubar esrar, 12 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgi üzerine çalışma başlattı.

Karabük 'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliğinde 181 obje ile 20 sikke ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:51

Kaynak: AA

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