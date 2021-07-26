Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kıranköy Kavşağı'nda ışıklarda duran R.T. idaresindeki 78 M 6007 plakalı minibüse Ü.Ç. yönetimindeki 18 DD 377 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazaya, F.F.T'nin kullandığı 34 DC 3505 plakalı otomobil de karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ü.Ç. ve D.T, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Karabük'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika