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Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama

25.12.2021 20:35
Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama

Son dakika haberlerine göre Karabük'te 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

Karabük'te 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Bu arada kavgada yaralanan 1 kişinin Ankara'daki bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

16 Aralık'ta 100. Yıl Mahallesi'nde bir büfede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama - Son Dakika
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