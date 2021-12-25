Karabük'te 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.
Bu arada kavgada yaralanan 1 kişinin Ankara'daki bir hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
16 Aralık'ta 100. Yıl Mahallesi'nde bir büfede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Karabük'teki silahlı kavgayla ilgili 3 tutuklama - Son Dakika