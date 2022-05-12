Son dakika haberi... Karabük'teKİ trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Karabük'teKİ trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

12.05.2022 19:40
Son dakika haberi... Karabük'teKİ trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Soğuksu Mahallesi Karataş Sokak üzerinde Ç.K. idaresindeki 78 AAU 660 plakalı otomobil, sokakta yürüyen M.Ç'ye çarptı.

Yaralanan M.Ç, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

F.K.Ö'nün kullandığı 78 ABD 293 plakalı motosiklet ile E.U. idaresindeki 78 BG 863 plakalı otomobil Kayabaşı Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Yaralı sürücü F.K.Ö, Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Beşbinevler Mahallesi 79 Nolu Sokak'ta H.D'nin kullandığı 74 BY 518 plakalı motosiklet, manevra sonucunda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

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Araştırma, Otomobil, Karataş, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karabük'teKİ trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karabük'teKİ trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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