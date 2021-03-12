Son dakika haberi! Karabük Valiliğinden Suriye uyruklu kişinin yüzüne kezzap atan şüphelinin yakalanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Karabük Valiliğinden, İstanbul'da Suriye uyruklu bir kişinin yüzüne kezzap attığı iddia edilen şüphelinin, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Eskipazar ilçesinde yakalanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timi ile Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul'da Suriye uyruklu A.M'nin yüzüne kezzap atan şüpheli E.B'nin Eskipazar ilçesindeki bir köyde akrabasının evinde olduğunu belirlediği ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay

9 Mart'ta İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Kuloğlu Mahallesi'ndeki bir adres önünde Suriye uyruklu A.M.'nin yüzüne kezzap atılmış, "kasten yaralama" konusuyla ilgili yapılan çalışmada, şüphelinin E. B. olduğu tespit edilmişti.