Arnavutköy Karaburun Plajında denize giden yollarda bulunan merdivenler tehlike saçıyor. Vatandaşların zamanla aşındırdığı kayalıklardan oluşan merdivenler adeta ölüme davetiye çıkarıyor.



İstanbul'da hafta sonu hissedilen yüksek sıcaklık sebebiyle vatandaşlar soluğu denizlerde aldı. Kavurucu sıcaklarda serinleyebilmek için Karaburun Plajına gelen vatandaşlar denize giden yollardaki merdivenlerden şikayetçi. Merdivenlerin, plaja inmek isteyen vatandaşların zamanla aşındırdığı kayalıklar olması adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Merdiven görünümlü kayalıkların etrafına koruma amaçlı ince bir demir çekilmiş olması bile tehlikenin önüne geçemiyor. Çevre ilçelerden gelen vatandaşlar çocuklarıyla geldiği ve plaja inerken korktuklarını söylüyor.



"Korktuk uçurum gibi"



Karaburun Plajına ailesi ile birlikte gelen Filiz Arslan, "Açıkçası korktuk, uçurum gibi. Siz de gördünüz aşağı inerken problem yaşadık. Böyle bir işletme varsa merdivenlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü plaja çocuklar da yaşlılar da iniyor. Dolayısıyla merdivenlerin düzeltilmesi lazım. Sahiller de çok kirli maalesef. Biz buraya sosyal mesafeye uyulacağını düşündüğümüz için geldik. Ama sahil çok pis. Lütfen temiz olalım özellikle böyle bir dönemde" diye konuştu. - İSTANBUL