Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

27.03.2021 05:31
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Son dakika haberleri: Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa Balıkesir karayolu üzeri Harmanlı kırsal mahallesi çıkışında meydana geldi. Harmanlı kırsal mahallesi tarafında bulunan 16 HDD 75 plakalı otomobil sürücüsü Murat Acar bir anda Bursa Balıkesir anayoluna çıktı. Bu esnada anayolda seyir halinde bulunan Metin Şen idaresindeki 16 S 8357 plakalı servis aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ortalık adeta savaş alınan döndü.

Kaza sonrası Bursa Balıkesir karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Acar ve servis şoförü Metin Şen'in yanı sıra serviste bulunan işçiler tedbir amaçlı ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir, Karacabey, Otomobil, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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