Karacabey Ziraat Odasınca ilçede uzaktan eğitime destek kampanyası kapsamında ailesi ihtiyaç sahibi 85 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtacak.

Oda Başkanı Erhan Erdem, düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:

"Tarımda zor süreçten geçen çiftçilerimize bir nebze olsun yardımcı olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Amacımız, eğitim görmek isteyen fakat maddi imkansızlıklardan dolayı göremeyen çocuklarımıza yardımcı olmak. Bu bağlamda, muhtarlarımız ve delegelerimizin elleriyle 85 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi birer çiftçi aile çocuğumuza uzaktan eğitime destek amaçlı tablet hediye ediyoruz. Projemizi, tamamen eğitime destek amaçlı gerçekleştirdik. Gönül isterdi ki tüm ihtiyaç sahibi çocuğumuza birer tablet hediye etmek ama imkanlar çerçevesinde bu kadarını yapabiliyoruz. Umarız bu projemiz her kesime örnek olur ve daha fazla çocuğumuz tablete kavuşup eğitimlerine devam eder."

Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yolağzı Mahalle Muhtarı Kemalettin Vural da desteklerinden dolayı Oda Başkanı Erdem ve Oda Meclisi üyelerine teşekkür etti.