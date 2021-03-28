Son dakika haberi: Karadağ'a COVAX kapsamında ilk aşılar ulaştı - Son Dakika

620 bin nüfuslu Karadağ'da aşılamanın son derece yavaş ilerlediği ve nüfusun yüzde 1'lik kısmının aşılandığı bildirildi.

Bölgede Bosna Hersek'in ardından COVAX aşılarını teslim alan Karadağ'da vaka sayısı 89 bin 732'ye yükselirken, virüse bağlı can kaybı sayısı 1241 olarak kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Karadağ Delegasyon Şefi Oana Kristina Popa da COVAX kapsamında ulaşan dozların Karadağ'daki aşılama çalışmalarına ivme kazandıracağını söyleyerek aşılamanın salgının sona ermesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

DSÖ Karadağ Şefi Mina Brajovic de DSÖ'nün salgınla mücadelede Karadağ'a desteklerini devam ettirdiğini ifade ederek bu kapsamda sağlık çalışanlarına eğitim sağlandığını ve ulusal aşılama planına katkı verdiklerini anımsattı.

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