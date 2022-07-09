Son dakika haberi... KARADENİZ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberi... KARADENİZ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

09.07.2022 14:46

Son dakika haberlerine göre KARADENİZ Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

KARADENİZ Bölgesi'nde, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Çorum'da bayram namazı sonrası kurban kesim yerlerinde kurbanlıklarını kesen yaklaşık 50 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'da kurban keserken yaralanan Kenan Taflan, 14 yıllık kasap olduğunu, ancak ilk kez bu bayramda geniş çaplı yaralandığını söyledi. Taflan, Kurbanımızı keserken elimizi kestik. İlk kez bu çapta yaralanmam oldu. Çok şükür iyiyim dedi. Ordu'da kasap yardımcısı olarak çalışan Namık Yaman da Hayvanı yatırdık. Bıçağı vurduğumuz zaman kafayı kaldırınca bıçak elime geldi. İlk defa başımıza geldi. Kazalar oluyor. Hayvan durmuyor, dalgınlığa geliyorsun, bunlar yaşanıyor. Kurban kesenler çok dikkat etmeleri lazım. Acele etmeyecekler. Bu işler strese gelmez diye konuştu. Et kesimi sırasında hafif yaralanan Nuray Karadeniz ise Et doğruyordum, elimi kestim. Hastaneye geldim. İki günde bir pansumana gel dediler. Dikiş attılar. Islatma elini dediler dedi. (DHA)

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Bayramın 1. Gününde 20 Yıllık Kasap da Acil Serviste: 'Müşteriler Bizi Sıkıştırdı, Acele Ettik' Bayramın 1. Gününde 20 Yıllık Kasap da Acil Serviste: 'Müşteriler Bizi Sıkıştırdı, Acele Ettik' AYDIN'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU AYDIN'DA ACEMİ KASAPLAR HASTANEYE KOŞTU
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KARADENİZ'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU - Son Dakika

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