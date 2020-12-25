Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor

25.12.2020 09:29
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor, System.String[]

Son dakika haberleri... DÜNYANIN 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanının da yaşadığı Karadeniz'de, son yıllarda burun estetiği ameliyatlarındaki artış, koronavirüs salgınına rağmen sürüyor.

DÜNYANIN 8,8 santimetre ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en uzun burunlu insanının da yaşadığı Karadeniz'de, son yıllarda burun estetiği ameliyatlarındaki artış, koronavirüs salgınına rağmen sürüyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de en çok tercih ettiği operasyonlar arasında burun estetiği ameliyatı yer alıyor. Kimi salgın döneminde evde dinlenme vakti bulacağı için estetik ameliyatına yönelirken, kimi de operasyon düşünmeyip, cerrahi maskedeki burnu kapatan telin Karadenizlilere özgü tasarlandığı esprisini yapıyor.

Genetik olarak uzun burunları ile tanınan Karadenizliler, son yıllarda estetik ameliyatlarına yöneldi. Televizyon yarışmasında 2000 yılında 8,8 santimlik burnu ile birinci olup, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, en uzun burunlu Artvinli Mehmet Özyürek'in de yaşadığı Karadeniz'de, burun estetiği ameliyatlarında yaşanan artış, pandemiye rağmen devam ediyor. Bölgede estetik ameliyatların merkezi haline gelen Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde 3 doktor, ayda yaklaşık 250 ameliyat gerçekleştiriyor.

'PETEK DİNÇOZ BURNU' REVAÇTAKaradenizli kadınların estetik ameliyatında tercihi ise şarkıcı Petek Dinçöz'ün burnu oluyor. Hastalara, yüz şekline uygun, bilgisayar ortamında tasarlanan burun estetikleri uygulanıyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de en çok tercih ettiği operasyon, burun ameliyatı oluyor. Kimi salgın dönemini fırsat bilip, evde dinlenme vakti bulacağı için estetik ameliyatına yönelirken, kimi de operasyon düşünmeyip, cerrahi maskedeki burnu kapatan telin Karadenizlilere özgü tasarlandığı esprisini yapıyor.'EN ÇOK TERCİH BURUN AMELİYATI'KTÜ Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Uraloğlu, Karadenizlilerin burun yapısının genetik olduğunu belirterek, " Karadeniz Bölgesi'nde estetik olarak en çok burun ameliyatları yapılıyor. Bölgemizde insanların burunları hakikaten sorunlu. Sadece şekil olarak değil nefes alamama durumları da çok fazla oluyor. Kadınların yanı sıra erkeklerin de en çok tercih ettiği ameliyat, burun operasyonları oluyor. Karadeniz Bölgesi'nde genetik olarak burun yapısı diğer bölgelere göre biraz daha uzun ve şekli bozuk olabiliyor. İsviçre veya Finlandiya'da bulunan meslektaşlarımızın en az yaptığı operasyon burun ameliyatı. Onlar da burun ameliyatlarını öğrenebilmek için bölgemize geliyorlar" dedi.'PANDEMİYE RAĞMEN BURUN İLK SIRADA'Burun operasyonu sayısında pandemiye rağmen düşüş olmadığını kaydeden Uraloğlu, "Sağlık Bakanlığı koronavirüs vakalarının yoğun olduğu dönemlerde acil olmayan ameliyatları erteliyor; ama yine de burun ameliyatları sayılarında pek düşüş olmadığını görüyoruz. Yine ilk sırada burun ameliyatları geliyor. Pandemi dolayısı ile evinde çalışan insanlarda var. Onlar da genellikle 'Nasılsa evdeyim, ameliyat sonrası morlukların olduğu dönemi evimde geçiririm' deyip burun operasyonu yaptırmak isteyenler de var. Ameliyat sonrası maske takabilir miyim, sorusu ile de çok karşılaşabiliyoruz. Telli olan maskeler kullanıldığı zaman burnumuzda herhangi bir baskı oluşturmuyor" diye konuştu.'BURNUMUZ MASKENİN İÇİNE SIĞMIYOR'Trabzon'da yaşayan Ömer Durna, Karadenizlilerin burunlarının zor doğa koşullarına dayanabilmek için farklı olduğunu söyleyerek, "Karadeniz'in dağları denize paraleldir. Zor doğa şartları var buralarda. Bu zor doğa şartlarında ayakta kalabilmek için burunlarımız uzun. Aynaya genelde bakmamayı tercih ediyorum" dedi.Tuncay Çavuş ise "Bunumuz hakikaten büyük. Benim burnum az daha küçük olsaydı çok daha iyi olurdum. Estetik yaptırsam ben de burnumu düzeltmek isterdim. Şimdi maske ile en azından görünmüyor burnumuz. Ama dünyada onca sorun var. Bunu artık dert etmiyoruz. Burnumuz zaten maskenin içine sığmıyor. Maskelerdeki teli zaten bizim için icat ettiler. Yoksa burnumuzu kapatma şansımız olmayacaktı. Maske havada kaldığı için sürekli mikrop girip çıkabilecekti" diye konuştu.

Şevval Erdemiroğlu ise "Ben kendi halimden memnunum. Aslında Trabzon'da burnundan şikayetçi olan çok insan var. Ama tıp gelişti. Artık burunlarını istedikleri gibi yaptırabilirler. Burnu büyük olan arkadaşım var. Bazen onunla laf olsun, diye dalga geçtiğimiz oluyor. Baskılara dayanamayarak artık burnunu yaptırmak istediğini de söyledi. Ama bunlar kafaya takılacak durumlar değil. Allah sağlık sıhhat versin yeter" dedi.


Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor
Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor

Guinness Rekorlar Kitabı, Burun estetiği, Karadeniz, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karadeniz'de burun estetiğine ilgi, salgın döneminde de sürüyor - Son Dakika


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