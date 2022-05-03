Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1 - Son Dakika
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Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1

03.05.2022 14:03

Son dakika haberlerine göre KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİSoner HASIRCIOĞLU - Rojda ALTINTAŞ ? Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti.

KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ

Soner HASIRCIOĞLU - Rojda ALTINTAŞ ? Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN'ın Karadeniz sahilindeki Ağaçlı Plajı'nda duyulan patlama sesi üzerine jandarma ekipleri mayın alarmına geçti. Ekipler, patlama sesinin duyulduğu noktada inceleme başlatırken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında Karadeniz'e tuzaklanan deniz mayınlarının zincirlerinden koparak dağılmasının ardından ortaya çıkan alarm durumu, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Ağaçlı plajında yaşandı. Plajda denizden gelen patlama sesi ile birlikte güvenlik güçleri harekete geçti. Patlama sesini duyan Ağaçlı köyü sakinlerinin haber vermesi üzerine plaja çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de gelerek çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında güvenlik açısından bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Jandarma çalışmalarını gece vakti sonlandırırken, sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri incelemelerini sürdürdü. Yapılan çalışmaların sonucunda mayına rastlanmadı.

"İLK DEFA BÖYLE SES DUYDUK"

Köyde hayvancılık yapan Seyfullah Ayhan, "Damadım sesi duyduktan sonra sahile indi. Geldiğinde mayının patladığını söyledi. İlk defa böyle bir ses duyduk" dedi.

"DEPREM GİBİYDİ"

Şaziye Ayhan ise duydukları ses ile korktuklarını belirterek, "Deprem gibiydi, yerden patlama hissettik. Çok korktuk, sonradan mayın olduğunu söylediler" diye konuştu.

Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1
Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KARADENİZ'DE PATLAMA SESİYLE GELEN MAYIN TEDİRGİNLİĞİ-1 - Son Dakika
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