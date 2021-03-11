Romanya açıklarında Komorlar bandıralı "Volgo Balt 179" yük gemisinin batması sonucu 2 Ukraynalı hayatını kaybetti.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yük gemisinde bulunan 13 Ukrayna vatandaşından 10'unun kurtarıldığını bildirdi.
Sözcü Nikolenko, 2 kişinin öldüğünü, bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Öte yandan Ukrayna medyasında, Komorlar bandıralı geminin, Rostov-na-Donu Limanı'ndan Köstence Limanı'na gittiği ifade edildi.
Geminin kuvvetli fırtına nedeniyle battığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Karadeniz'de yük gemisi battı: 2 ölü - Son Dakika