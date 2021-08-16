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Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi

16.08.2021 18:16
Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi, System.String[]

Son dakika haber... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini belirtti.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 60, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği vurgulandı.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

Karadeniz, Kastamonu, AFAD, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi - Son Dakika


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