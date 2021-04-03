ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2) - Son Dakika

ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)

03.04.2021 12:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Kocaeli'de, cadde ve sokaklarda genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken, durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te cadde ve sokaklarda kısıtlama nedeniyle az sayıda kişinin olduğu görüldü.

Kentin işlek caddeleri ile Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında sessizlik hakim oldu.

Ekipler, kent giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturdukları noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Sakarya

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park'ta da kimsenin bulunmadığı görüldü.

Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Bülent Ecevit Bulvarı, Davut Fırıncıoğlu ve İskele Caddesi'nde az sayıda aracın bulunduğu görülen kentte polis, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kavşaklarda kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri de izin belgesi kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Polis ekipler, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında dışarıda bulunan vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Düzce

Düzce'de kısıtlamadan muaf ve görevli olanlar nedeniyle trafikte az sayıda araç bulunduğu görüldü.

Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uymasıyla kentin en işlek noktalarından Anıtpark Meydanı, İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Belediye Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde denetimlerini sürdürüyor.

ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)
ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)
ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)
ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)

Gümüşhane, Artvin, Ordu, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2) - Son Dakika


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