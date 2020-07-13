Son dakika haberi: Karadeniz kıyı kesimi için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Karadeniz kıyı kesimi için şiddetli yağış uyarısı

Son dakika haberi: Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışların yaratabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışların yaratabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Raporu'na göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Karadeniz kıyı kesimi için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika
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