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Son dakika haberi... Karadeniz somonu yılın 8 ayında 103 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

Son dakika haberi... Karadeniz somonu yılın 8 ayında 103 milyon dolar kazandırdı

07.09.2021 11:05
Son dakika haberi... Karadeniz somonu yılın 8 ayında 103 milyon dolar kazandırdı, System.String[]

Son dakika haber: Türkiye'den Ocak-Ağustos 2021 döneminde Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 20 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi.

Türkiye'den Ocak-Ağustos 2021 döneminde Rusya, Vietnam ve Japonya başta olmak üzere 20 ülkeye Karadeniz somonu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 8 ayında 18 bin 242 ton Karadeniz somonu ihracatı karşılığında 102 milyon 647 bin 711 dolar gelir sağlandı.

Karadeniz somonu ihracatı, 4 bin 863 ton karşılığı 22 milyon 440 bin 945 dolar döviz girdisi elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 275, değerde ise yüzde 357 artış gösterdi.

Rusya, Vietnam ve Japonya ihracat gerçekleştirilen 20 ülke arasında ilk üçte yer aldı.

Bu dönemde Rusya'ya 84 milyon 573 bin 477 dolar karşılığında 14 bin 8 ton Karadeniz somonu satıldı. Rusya'yı 8 milyon 858 bin 875 dolarla Vietnam, 3 milyon 136 bin 795 dolarla Japonya izledi.

Geçen yılın 8 ayından farklı olarak Irak, Cezayir, Danimarka, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de ilk kez Karadeniz somonu ihraç edildi.

"Üretilen tüm miktar talebi karşılamada yetersiz kalıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgenin önemli ihraç ürünleri arasında yerini alan ve yurt dışı piyasalarından büyük rağbet gören Karadeniz somonunun, ihracatta her geçen ay yükselerek rekora koştuğunu vurguladı.

Karadeniz somonunun yurt dışı piyasalarında tüketiciden beğeni topladığına işaret eden Gürdoğan, "Üretilen tüm miktar, talebi karşılamada yetersiz kalıyor. Hızlı bir şekilde kafes sayısının artırılması gerekiyor. Üretimin tamamına yakını Doğu Karadeniz'deki denizde kurulu kafeslerde yapılıyor. Bölgeden en fazla somon Rusya Federasyonu'na ihraç ediliyor. Amacımız daha üst rakamlara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Gürdoğan, ihracatın artırılmasına yönelik projeleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sektörün gelişmesi noktasında gerek yavru üretimi gerekse yetiştiriciliğin artırılması konusunda hazırlanan projelerle sektör temsilcileri ile birlikte çalışmalara ağırlık vereceğiz. Yetiştiricilikte yaşanan bürokrasi sorunlarının çözülmesi halinde Karadeniz somonu ihracatı 1 milyar dolar sınırını kısa zaman içinde aşma potansiyeline sahip."

Karadeniz, Vietnam, dolar, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Karadeniz somonu yılın 8 ayında 103 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


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