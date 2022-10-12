İSTANBUL-SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ NURİ ERGİN'İN OĞLUNUN DA ARALARINDA OLDUĞU 11 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

KARAGÜMRÜK Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a yönelik 2 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yargılamada, 11 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Nurişler olarak bilinen suç örgütü lideri Nuri Ergin 'in oğlu, tutuklu sanık Anıl Ergin , "Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde. Benim bu olayla bağlantım yok, 17 aydır suçsuz yere içerideyim" dedi. Mahkeme, 36 sanığın yargılandığı davada, Anıl Ergin'in de aralarında olduğu 11 sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, örgüt lideri olduğu iddia edilen Nuri Ergin ile bazı tutuklu sanıklar SEGBİS'le, bir kısım tutuklu sanıklar ise cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"NURİ BİZİM GURURUMUZ"

Duruşmadaki savunmasında, Nuri Ergin'in ağabeyi müşteki sanık Nejat Ergin , "Ben erkek kardeşlerin en büyüğüm. İnsanların doğduğu yer kaderidir. Benim 6 çocuğum, 3 torunum var. Ben şimdiye kadar asla şiddetten yana olmadım. Suç örgütü kurduğum suçlamasını asla kabul etmiyorum. Yaşar Ecim benim akrabamdır. Ben onlara kıyamam, onlar benim kardeşlerim. Yaşar benim yeğenimle evli zaten. Benim çeteyle asla bir ilgim yok. Kardeşlerimin yaptığı suçlar kendilerini bağlar, benim bu olaylarla ilgim yok. Benim başka bir yaşantım var. Soyadımdan dolayı sıkıntılar çektim, çekiyorum. Benim burada bir mağduriyetim var. Neden bu dosyada olduğumu dahi bilmiyorum, çaresizim. Yalnızca Nuri Ergin'in ağabeyiyim. Burada olan birçok kişiyi de tanımıyorum. Soyadımı taşımaktan dolayı gurur duyuyorum. Ben 4,5 yıldır Nuri Ergin'i ziyaret dahi etmedim. Yücel Kurum'un ses tonunu dahi bilmem, onun yaralanma olayına ilişkin şahsım hakkındaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kardeşim Nuri Ergin'in dükkanımı kurşunladığı olayla ilgili şikayetçi de değilim. Nuri bizim gururumuz" dedi.

"ANIL BENİM BU İŞLERE BULAŞMAYAN EN TEMİZ ÇOCUĞUMDUR" Tutuklu sanık Nuri Ergin ise savunmasında oğlunun tahliyesini talep ederek, "Anıl benim bu işlere bulaşmayan en temiz çocuğumdur. Benim oğlumun suçu yoktur. Oğlum yıllarca beni ziyarete dahi gelmedi. Sadece askere giderken ziyaret etti. Torunlarım 'Dede babam ne zaman gelecek" diye soruyorlar. Anıl'ın suçu yok" dedi.

"TÜM SÜLALEM CEZAEVİNDE" Tutuklu sanık Anıl Ergin bu olayla bağlantısı olmadığını belirterek, "17 aydır suçsuz yere içerideyim. Eşimle iki kez boşanma aşamasına geldik. İki çocuğum psikolojik tedavi görüyor. Maddi ve manevi olarak çok zor durumdayım. Ailemle görüşemiyorum. Çok uzak bir cezaevindeyim. Büyük amcam hariç tüm sülalem cezaevinde" diye konuştu. Mahkeme heyeti Anıl Ergin ile birlikte tutuklu bulunan toplam 11 sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmelerine karar verdi. 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski Başkanı Yaşar Ecim'in, bir futbol maçında Erzurumspor taraflarlarının yaptığı 'Nuri Ergin' tezahüratlarına Karagümrük tribünlerinin katılmaması nedeniyle, silahla saldırıya uğradığı belirtildi. Örgüt lideri Nuri Ergin'in cezaevinden telefonla aradığı kişilere "Ben ömrümü Karagümrük'e verdim, bu kadar ceza yattım. Erzurumlular 'Nuriş' diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek, Kulüp Başkanı Yaşar Ecim ve yönetimindeki kişileri tehdit ettiği bildirildi. Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı, yanında bulunan Gürcan Tan'ın ise seken kurşunlar nedeniyle yaralandığı anlatılan iddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', iki kez 'Olası kastla yaralama' ve 16 ayrı suçtan toplamda 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.

- İstanbul