Son dakika haberi: Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Son dakika haber... Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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