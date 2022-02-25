Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı

25.02.2022 15:27

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve karşılanması İstiklal Marşının okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılan yolda araç kullanması KOCAELİ...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve karşılanması

İstiklal Marşının okunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılan yolda araç kullanması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı.

Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı
Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı
Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı

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Adil Karaismailoğlu, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika
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