GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış töreni
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve karşılanması
İstiklal Marşının okunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılan yolda araç kullanması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaismailoğlu, İzmit Kandıra Kaynarca Yolu Çubuklubala-Çubukluosmaniye Varyantı'nın açılış törenine katıldı - Son Dakika