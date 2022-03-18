Karakaya Baraj Gölü'nde Mersin balığı yakalandı - Son Dakika
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Karakaya Baraj Gölü'nde Mersin balığı yakalandı

18.03.2022 16:41

Malatya'daki Karakaya Baraj Gölü'nde Sibirya Mersin balığı yakalandı.

Malatya'daki Karakaya Baraj Gölü'nde Sibirya Mersin balığı yakalandı.

Baraj gölünün Kale ilçesi kesiminde balıkçılık yapan Hacı Bayram Yıldız'ın ağına Sibirya Mersin balığı takıldı.

İlk defa bu türle karşılaşan Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi.

Yıldız, su ürünleri mühendisi Mustafa Candaş'ın gözetiminde balığı tekrar suya bıraktı.

Kale Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Candaş, bu balık türünün Fırat Havzası'nda bulunmadığını bildiklerini ancak geçen yıllarda Keban Barajı'nda bir grup yetiştiricinin Sibirya Mersin balığını üretmek için getirdikleri ve daha sonra işletmeden kaçan balıkların baraj gölünün farklı bölgelerinde yakalandığına şahit olduklarını anlattı.

Keban ile Karakaya baraj gölleri arasında balık geçidi olmadığı için bu türün buraya geçmesinin söz konusu olamayacağını dile getiren Candaş, "Bu sebeple Karakaya Baraj Gölü'ne habersiz ve izinsiz bırakıldığı düşünülmekte. Eğer üretim sonrası larva ve balıkların beslenimi, periyodik olarak üreme gerçekleşirse bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Bu balığın Karadeniz, Marmara ve Kızıldeniz'de daha çok görüldüğünü ifade eden Candaş, "Mersin balığı, tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden balıklardır ve genellikle denizden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. Yabancı ülkelerde ekonomik öneme sahip olmakla birlikte, eti oldukça lezzetli ve en kıymetli deniz ürünleri arasında yer alan yumurtasından elde edilen siyah havyarı da oldukça pahalıdır. Koruma altında olması sebebiyle avcılığı yasak." diye konuştu.

Candaş, ticari balıkçılar ve amatör balıkçı dernekleri ile irtibata geçerek bu türünün avcılığının tamamen yasak olduğu konusunda bilgi verdiklerini ifade etti.

Karakaya Baraj Gölü'nde Mersin balığı yakalandı
Karakaya Baraj Gölü'nde Mersin balığı yakalandı
Karakaya Baraj Gölü'nde Mersin balığı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karakaya Baraj Gölü'nde Mersin balığı yakalandı - Son Dakika


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