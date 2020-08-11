ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yüzev köyünde meydana geldi. Kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede köyde 3 ahır ve samanlık alana sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, ahırdaki hayvanları çıkararak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine gelen Karakoçan Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri, yapılan müdahale ile alevleri kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede 3 ahır ve samanlığın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.