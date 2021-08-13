Karakoçan ilçesinde "en iyi narkotik polisi anne" semineri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, uyuşturucu nedir, madde bağımlılığı, uyuşturucuya başlama nedenleri ve bağımlılık döngüsü gibi konular anlatıldı.
Ayrıca, kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı, bu konuda broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA
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