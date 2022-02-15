Üye Girişi
Karakolun önündeki polis otosunu yaktı - Son Dakika

Karakolun önündeki polis otosunu yaktı

15.02.2022 21:10
Karakolun önündeki polis otosunu yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu yakan şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karakolun önündeki polis otosunu yakan şahıs gözaltına alındı.

Olay, 19 Mayıs Caddesi Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.D., karakolun önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde döktü. Yanan araca ilk müdahaleyi polisler ve vatandaşlar yaptı. Yangın hemen söndürüldü.

Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken, görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayın terör eylemi olmadığı belirtildi.

Emniyet, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Enes Azmak/İHA)

Karakolun önündeki polis otosunu yaktı
Karakolun önündeki polis otosunu yaktı

YORUMLAR
500

Kocaeli, Gölcük, Mayıs, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karakolun önündeki polis otosunu yaktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:13 Galatasaray'da Torrent, yöneticilerin gazabından kaçamadı: 200 bin liraya özel uçakla getirdik, oynatmıyorsun
20:36 Son Dakika: Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı! "MİT mensubu haberleri" davası kapsamında tutuklanmışlardı
20:30 Oğlunu kurşun yağmuruna tutup öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı: Evlenmek istediği kıza karşı çıktım
20:28 Öğrencisini kaçırıp disiplin cezası almış! O okul müdürü bu kez 10 kız öğrenciye tacizden tutuklandı
20:15 Mersin'de balıkçıda saldırıya uğrayan aile olayın detaylarını anlattı!
20:05 Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'ı renklerine bağladı
19:49 Son Dakika: Türkiye'de 15 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 309 kişi vefat etti, 94 bin 730 yeni vaka tespit edildi
19:48 Rumeli türkülerinin sevilen sesi Arif Şentürk yaşamını yitirdi
19:39 Florya'da gerginlik! Galatasaraylı futbolculardan Torrent'e olay tepki
19:19 Fenerbahçe tarihinde benzeri görülmedi! Ali Koç sezon sonunda acı bir ilki daha yaşayabilir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 21:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Karakolun önündeki polis otosunu yaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement