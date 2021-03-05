Son dakika haberi... Karaman'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberi... Karaman'da bir köy karantinaya alındı
05.03.2021 22:01
Bir son dakika haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Boyalık köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Son Dakika Fenerbahçe, 1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğu için TFF'ye resmi başvuruyu yaptı İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı