Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Boyalık köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Karaman 'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Karaman'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

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