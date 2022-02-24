Son dakika haberi... Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika

Karaman'da çıkan kavgada baba silahla, oğlu bıçakla yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Reşit K. silahla, oğlu Bayram K. ise bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.