Son dakika haberi... Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı

24.02.2022 13:59
Son dakika haberi... Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı

Son dakika habere göre Karaman'da çıkan kavgada baba silahla, oğlu bıçakla yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada baba silahla, oğlu bıçakla yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki soğuk hava deposunda henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Reşit K. silahla, oğlu Bayram K. ise bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karaman'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada baba ile oğlu yaralandı - Son Dakika
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