Son dakika haberi... Karaman'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Karaman'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

07.10.2022 12:13
Son dakika haberi... Karaman'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Karaman'da koyunlarını meraya otlatmaya götüren çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da koyunlarını meraya otlatmaya götüren çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah erken saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Boz (21) ile Ömer B., köyün Davulcu mevkiine koyunlarını otlatmaya çıkardı. Çobanlar koyunlarını otlatırken aniden sağanak yağış başladı. Sağanak yağış devam ederken, çobanlar Mehmet Boz ile Ömer B.'nin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu iki çoban da yaralandı. Çevredeki diğer çobanların haber vermesiyle köylüler hemen yardıma koştu. Çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çobanlardan Mehmet Boz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer B. ise tedavi altına alındı. - KARAMAN

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Kaynak: İHA

Mehmet Boz, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Karaman'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Karaman'da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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