Son dakika haberi: KARAMAN'DA, İŞ YERİ ZİYARETİNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi: KARAMAN'DA, İŞ YERİ ZİYARETİNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

27.09.2022 12:57

Son dakika haberi: KARAMAN'da Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., ziyarete geldikleri iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı.

KARAMAN'da Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., ziyarete geldikleri iş yerinde uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı. Polis, otomobilden saldırıyı düzenleyen 2 kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 12.00 sıralarında, Külhan Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Füreyd Ç. ve Ali Alkan E., arkadaşları olan giyim mağazasının sahibini ziyarete geldi. Bu sırada otomobille iş yerinin önüne gelen 2 kişiden 1'i, tüfekle Füreyd Ç. ve Ali Alkan E.'nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de otomobille kaçtı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Ali Alkan, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KARAMAN'DA, İŞ YERİ ZİYARETİNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KARAMAN'DA, İŞ YERİ ZİYARETİNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI - Son Dakika
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