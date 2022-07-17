Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı

17.07.2022 00:12
Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Karaman'da boşanma aşamasındaki karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı.

Karaman'da boşanma aşamasındaki karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen kişi, seken kurşunla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soner E. (48) hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasında olduğu eşi S.E. ile konuşmak için Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'ndaki eve geldi.

Çift kapının önünde tartışırken Soner E, yanındaki tabancayla havaya ateş etti. Bu sırada seken mermi Soner E'ye isabet etti.

Yaralı halde kaçan Soner E, olay yerinden 400 metre uzaklıkta baygın halde bulundu.

Soner E. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Son dakika haber: Eşiyle tartışırken tabancanın kazara ateş almasıyla kendini vurdu Son dakika haber: Eşiyle tartışırken tabancanın kazara ateş almasıyla kendini vurdu Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU Son dakika haberi: EŞİYLE TARTIŞIRKEN TABANCANIN KAZARA ATEŞ ALMASIYLA KENDİNİ VURDU
Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Karaman'da karısıyla tartışırken tabancasını ateşleyen koca seken mermiyle yaralandı - Son Dakika
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