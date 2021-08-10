Son dakika haberi... Karaman'da kayınvalidesini öldürüp eşi ve kayınbiraderini ağır yaralayan damat adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Karaman'da kayınvalidesini öldürüp eşi ve kayınbiraderini ağır yaralayan damat adliyeye sevk edildi

Katil zanlısı, adliyeye çıkarılışı sırasında gazetecilerin cinayeti niye işlediniz sorusuna cevap vermedi

KARAMAN - Karaman'da bıçakla kayınvalidesini öldüren, eşi ve kayınbiraderini de ağır yaralayan damat polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen D.T., iki çocuğunu görmek için kayınvalidesinin oturduğu eve geldi. Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada cinnet getiren D.T., kayınvalidesi Necla Koçyiğit'i sırtından 3 defa, kayınbiraderi 22 yaşındaki Osman B.'yi 12 yerinden, eşi Özlem T.'yi de 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Necla Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Osman B. ile Özlem T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özlem T., burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Osman B. ve Özlem T.'nin sağlık durumlarını ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı

Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı D.T., suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından D.T., polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyeye çıkarılışı sırasında gazetecilerin cinayeti neden işlediniz sorusuna cevap vermedi.

Zanlı D.T.'nin eşi ve çocuklarıyla devamlı olarak görüştükleri, olaydan kısa süre öncede eşi ve çocuklarıyla birlikte kayınvalidesinin evine geldikleri, daha sonra çıkan tartışma sonucu olayı işlediği belirtildi.

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