Son dakika haberi | Karaman'da metruk evde çıkan yangın söndürüldü
26.11.2020 12:56
Son dakika haberler... Karaman'da kundaklandığı düşünülen tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Karaman'da kundaklandığı düşünülen tek katlı metruk evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Larende Mahallesi 588. Sokak'ta bulunan tek katlı kerpiç evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk evin içinde kimliği belirsiz kişilerce ısınmak amacıyla yakılan ateş biranda büyüyerek tavan tahtalarının tutuşmasına neden oldu. Ateşi yakan kişiler olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, evin yandığını gören mahalleli durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında kullanılmayan evde maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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