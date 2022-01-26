Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattığından şüphelendikleri 3 kişiyi takibe aldı.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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