Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K, İ.Ş, M.P. ve A.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika