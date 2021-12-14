Son dakika haberi: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.A, V.Y, M.A. ve V.A'yı uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 146 gram bonzai maddesi, 105 adet sentetik hap ile 12 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerden M.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. R.A. ve V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.