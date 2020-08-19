Son dakika haberi... Karaman'da yol kenarında yaralı bulunan kişi, hastanede öldü - Son Dakika

Karaman'da yol kenarında yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Dereköy köyü yakınlarında, bir kişinin yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Ali Beke Alan'ı (28) Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sağ kolunda kesik bulunan Alan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, MOBESE kayıtlarından, olayın yaşandığı sıralarda bölgeden geçen aracın plakasını belirledi.

Aracın sahibinin evine giden ekipler, üzerinde halen kan izleri bulunan otomobili arka camı kırık halde buldu.

Olayla ilgili 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.