Son dakika haberi... KARAMAN Gözaltında iken nezarethanede intihara kalkıştı, polis kurtardı - Son Dakika

Gözaltında iken nezarethanede intihara kalkıştı, polis kurtardı

KARAMAN'da çalıştığı bisküvi fabrikasında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ihracat bölümünde çalışan O.Ş., nezarethanede battaniyenin kenarındaki bez parçasını çıkartıp, demir parmaklıklara bağlayıp intihara kalkıştı. Durumu fark eden bir polis memuru tarafından kurtarılan O.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliğinde meydana geldi. O.Ş., çalıştığı bisküvi fabrikasında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkındaki şikayet üzerine gözaltına alınıp, polis merkezine getirildi. Burada nezarethanede tutulan O.Ş., battaniyenin kenarındaki bez parçasını çıkartıp, demir parmaklıklara bağlayıp intihara kalkıştı. Durumu fark eden bir polis memuru da asılı olan O.Ş.'yi kurtardı. İlk müdahalesi görevli polisler tarafından yapılan O.Ş., çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da polis merkezine gelerek incelemelerde bulundu.