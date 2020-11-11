Son dakika haberi... Karamürsel'de arama kurtarma eğitimi - Son Dakika

Karamürsel ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüler (MAG) ve İtfaiye Gönüllüleri tarafından, Kılavuz Arama Kurtarma Derneği üyelerine arama kurtarma eğitimi veriyor.

Kocaeli İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Karamürsel İtfaiye Grubu konferans salonunda Kocaeli Gönüllü İtfaiyeciler Bölge Sorumlusu ve Kılavuz Arama Derneği Başkanı Ozan Kaplan tarafından Kovid-19 kuralları kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldır sürdürdürdükleri sivil savunma, MAG ve itfaiye gönüllüleri faaliyetleri kapsamında edinilen bilgi, tecrübe ve disiplinle Kılavuz Arama Kurtarma Derneği'ni kurduklarını anımsattı.

Bölgede ve mahallelerde afet gönüllülerinin katılımıyla "ekipleşme" ve "hafif arama kurtarma" eğitimlerini yürüttüklerini aktaran Kaplan, "Faaliyetlerimizin daha sağlıklı sürdürebilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile derneğimiz arasında işbirliği protokolü yapıldı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın desteğiyle daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.