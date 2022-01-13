Son dakika haberi: Karamürsel'de "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi anlatıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, okul idarecileri, rehber öğretmen ve okul aile birliği üyelerine "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Karamürsel Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Polis memuru Banu Altıntaş tarafından ilçedeki okul idarecileri, rehber öğretmenleri ve okul aile birliği üyelerine "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi konusunda sunum yapıldı.

Altıntaş, "Uyuşturucuyla etkin mücadele, teşkilatımızın en önemli görevi olmakla birlikte toplumumuzun ve özellikle gelecek nesillerin mimarı kıymetli annelerimizin, uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda duyarlı olması ve bu konuda bilinçlendirilmeleri çok önemlidir." dedi.

Daha sonra katılımcılara proje kapsamında broşür dağıtıldı.

Etkinliğe, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.