Son dakika haberi! Karamürsel'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba başkanlığında yapılan denetimlerde çay bahçeleri, parklar ve iş yerleri ziyaret edilerek kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kaymakam Canbaba, "Vatandaşın bu konuda gerçekten belli bir seviyeye geldiğini, bu işin vahametini anladığını hissediyoruz ama bazen dikkat eksikliği oluyor. Onu da biraz daha yoğun bir şekilde hissettirip dikkatimizi muhafaza etmemiz lazım." dedi.

Yapılan denetimlerde bazı vatandaş ve esnafın maske takmadığını fark eden Kaymakam Canbaba, maske konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel'de genel olarak kurallara uyulduğunu vurgulayarak, Karamürsellilere teşekkür etti.

Denetime, Karamürsel Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Osman Toprak, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, Karamürsel Devlet Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Uzmanı Dr. Seda Sibel Günbey katıldı.