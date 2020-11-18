Son dakika haberi | Karamürsel'de zeytin ağaçlarına zarar verdiği iddia edilen şüpheliler aranıyor

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zeytin ağaçlarına zarar verdiği iddia edilen şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde zeytin ağaçlarına zarar verdiği iddia edilen şüphelilerin bulunması için çalışma başlatıldı. Karamürsel Belediyesinden yapılan açıklamada, Karamürsel Kayacık Mahallesi Taşçı Caddesi'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 17 zeytin ağacının bazılarının söküldüğü, bazılarının da kırıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Taşçı Caddesi çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ektiğimiz zeytin ağaçları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırılıp sökülmüştür. Doğada bizden sonraki nesillere aktaracağımız en büyük mirasımız olan ölümsüz zeytin ağaçlarımıza kasteden kişiler, ekiplerimiz tarafından bulunup adalet önünde hesap vereceklerdir. Bu elim olayı gören duyarlı vatandaşlarımızın Karamürsel Belediyesi 452 10 25 numaralı hattını arayarak bizleri bilgilendirmesini önemle rica ediyoruz."

Karamürsel, Kayacık, Kocaeli, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Karamürsel'de zeytin ağaçlarına zarar verdiği iddia edilen şüpheliler aranıyor - Son Dakika

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