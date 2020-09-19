Son dakika haberi... Karantina uygulamasına başlanılan İsrail'de Kovid-19 vakaları 180 bini geçti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması için yeniden karantina uygulamasına geçilen İsrail'de toplam vaka sayısı 180 bini geçerken, can kaybı da 1226'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 30 kişi daha yaşamını yitirdi ve 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1226'ya, vaka sayısı da 183 bin 602'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 604'nün durumunun ağır olduğu ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 132 bin 449'a ulaştı.

Aktif vaka sayısı 50 bine yaklaştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 49 bin 927'ye yükseldi.

İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle dün 3 haftalık karantina uygulamasına başlanmıştı.