Son dakika haberi: Karantinada olması gereken 81 yaşındaki adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı - Son Dakika

Karantinada olması gereken 81 yaşındaki adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı

Kayseri'de karantinadan kaçarak yorgan dükkanına gelen şahıs KYK yurduna götürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde karantinadan kaçarak dükkanında yorgan diken şahıs, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Ceza yazılan şahıs, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir yorgancıda denetim yaptı. Evinde karantinada olması gereken Nevzat T.'nin dükkanında yorgan diktiğini tespit eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Nevzat T. hakkında idari yaptırım kararı düzenlenerek cezai işlem uygulanırken, ambulans ile KYK yurduna götürüldü.

Çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.